Що не можна садити біля винограду: відповіді, які вас здивують

Якщо у вас маленька дачна ділянка, а планів щодо посадки є багато, то рекомендуємо вам ознайомитися з тим, які рослини не можна садити біля винограду, якщо хочете отримати добрий врожай плодів.

Від того, що буде рости поруч з виноградом, залежить і його врожайність, пише 24 канал. Деякі рослини можуть його погубити, а деякі – самі зів’януть від такого сусідства.

Читайте також Чим підживити яблуню навесні перед цвітінням: корисні поради

Вороги винограду

Мало хто задумується над цим, втім є певний перелік рослин, які мають негативний вплив на виноградну лозу. Візьміть до уваги та запам’ятайте собі, що поруч з виноградом не можна сіяти календулу, васильки, гвоздику, дзвіночки та в’юнки. Вони можуть досить сильно нашкодити винограду.

До городніх культур, які також не бажано вирощувати разом з виноградом відноситься морква, перець, картопля, томати і баклажани. Останній овоч має всі шанси навіть не вродити, якщо він посаджений поруч з виноградом.

Уникайте висаджування пряних трав і таких рослин як петрушка, селера, цибуля-порей, шніт-цибуля та хрін. Слід уникати посадки біля винограда гірчиці польової, проса та дикої редьки.

Також не варто садити поруч з виноградом такі лікарські трави як звіробій, оман, пижмо, деревій та подорожник.

Якщо ви хочете, щоб виноград дав добрі плоди – не забувайте боротися з дикими рослинами та бур’янами.



Що можна і не можна садити біля винограду

Друзі винограду

До рослин, які позитивно впливають на ріст винограда можна віднести флокси, айстри, гіпсофілу, друммонду. Також хорошими сусідами винограду стане мальва, незабудки, віоли та примули.

Солодкими та великими ягоди винограду зробить садова суниця. А щоб ягоди були більш цукрові – висадіть рослини, які мають азот (горох, соя, боби).

Щавель, кріп та шпинат також не нашкодять винограду. Сміливо можете висаджувати редис, капусту, буряк, огірки та цибулю.