За новим церковним календарем: які релігійні свята тепер відзначатимуть на Новий рік

У зв'язку з тим, що цього року Україна перейшла на новий церковний календар, дати багатьох релігійних свят змістилися на 13 днів. Наприклад, Різдво тепер святкуватимуть 25 грудня.

Цікаво, що 31 грудня та 1 січня, окрім Нового року, українці відзначатимуть ще одні свята. Далі 24 Канал розкаже, про що йде мова.

Зміни Коли українці щедруватимуть цього року: нова дата

Свято Меланки й свято Василя раніше випадали на 13 та 14 січня. Проте за новоюліанським календарем їх відзначатимуть 31 грудня та 1 січня. Зазначимо, що свято Меланки ще називають Щедрим вечором. Колись наші предки у цей день накривали великий стіл. Вони вважали, що так у дім приходять достаток та добробут.

Традиції Меланки або Щедрого вечора

Традиційно у цей день господині готують щедру кутю. Вона не повинна бути пісною, тому додають жирні вершки, смалець та продукти на свій смак. На столі також лежать вареники, капуста, голубці, ковбаси, млинці, гриби та багато іншого. Обов'язково роблять страви зі свинини. За легендою, раніше люди запікали порося, адже Василь вважається покровителем цієї тварини. Натомість він дарував сім'ям достаток.

Щедрий вечір в Україні / Фото з відкритих джерел

З давніх-давен, на свято Меланки українці ворожать. Зазвичай на судженого гадають дівчата. Хлопці ж повинні вкрасти ворота або хвіртку їхнього дому, а повернути лише після того, як батько дасть могорич.

За традицією, у цей день також щедрують. Люди ходять по хатах знайомих, родичів чи сусідів та бажають їм щастя, здоров'я й достатку. Починають співати щедрівки після заходу Сонця. За переказами, саме тоді приходить нечисть.

На свято Василя, на світанку, хлопці йдуть посівати. Таким чином вони приносять господарям дому добробут, щастя та багатий врожай на весь рік. Спершу посівають зерном оселі родичів та хрещених батьків, а потім – сусідів та знайомих.