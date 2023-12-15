По новому церковному календарю: какие религиозные праздники теперь будут отмечать в Новый год

В связи с тем, что в этом году Украина перешла на новый церковный календарь, даты многих религиозных праздников сместились на 13 дней. К примеру, Рождество теперь будут праздновать 25 декабря.

Интересно, что 31 декабря и 1 января кроме Нового года украинцы будут отмечать еще одни праздники. Далее 24 Канал расскажет, о чем идет речь.

Изменения Когда украинцы будут щедровать в этом году: новая дата

Праздник Меланки и праздник Василия раньше выпадали на 13 и 14 января. Однако по новоюлианскому календарю их будут отмечать 31 декабря и 1 января. Отметим, что праздник Меланки еще называют Щедрым вечером. В прежние времена наши предки в этот день накрывали большой стол. Они считали, что так в дом приходят достаток и благополучие.

Традиции Меланки или Щедрого вечера

Традиционно в этот день хозяйки готовят щедрую кутью. Она не должна быть постной, поэтому добавляют жирные сливки, смалец и продукты по своему вкусу. На столе также лежат вареники, капуста, голубцы, колбасы, блины, грибы и многое другое. Обязательно делают блюда из свинины. По легенде, раньше люди запекали поросенка, ведь Василий считается покровителем этого животного. Вместо этого он даровал семьям достаток.

Щедрый вечер в Украине / Фото из открытых источников

С давних времен, на праздник Меланки украинцы гадают. Обычно на суженого гадают девушки. Ребята же должны украсть ворота или калитку их дома, а вернуть только после того, как отец даст магарыч.

По традиции в этот день также щедруют. Люди ходят по домам знакомых, родственников или соседей и желают им счастья, здоровья и изобилия. Начинают петь щедровки после захода Солнца. По пересказам, тогда приходит нечисть.

На праздник Василия, на рассвете, ребята идут посевать. Таким образом, они приносят хозяевам дома благополучие, счастье и богатый урожай на весь год. Сначала посевают зерном дома родственников и крестных родителей, а затем – соседей и знакомых.