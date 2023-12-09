Сергій Танчинець пояснив, чому не воює: що він робитиме, якщо отримає повістку

З початком повномасштабного вторгнення чимало українських чоловіків-зірок вступили до лав ЗСУ. Втім, залишилися й ті, які допомагають війську в тилу. Серед них – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець. Днями артист пояснив, чому не пішов на фронт.

Виявляється, спершу Сергій вступив до лав територіальної оборони. Втім, згодом він покинув службу та перекваліфікувався у волонтера. Тепер співак поділився, що робитиме, якщо отримає повістку.

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Сергій Танчинець зізнався, що робитиме, якщо отримає повістку

Артист пояснив, що стоїть на обліку, і якщо отримає повістку, то діятиме за законом.

Звісно, що зараз може прийти повістка. Я стою на обліку. Якщо прийде повістка, я на неї, звісно, відреагую так, як треба відреагувати,

– зазначив виконавець.

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Чим Сергій Танчинець займався на початку великої війни

З початком повномасштабного вторгнення лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ переїхав до Мукачева. Там він пішов до військкомату і записався до територіальної оборони.

"Я пройшов медкомісію. Я почав процес оформлення документів, побув близько тижня в територіальній обороні. Це мій був порив логічний – піти до військкомату. Я зорієнтувався, перебуваючи там тиждень. Я зрозумів, що все, чим я буду займатися, це патрулювати Мукачево", – розповів артист.

Згодом Сергій вирішив, що він може більше допомогти, якщо стане волонтером.

"Було прийняте рішення, що я пішов працювати далі волонтером, намагався зробити якийсь внесок вже іншим способом", – пояснив Танчинець.

Відомо, що через деякий час батальйон, до якого вступив виконавець, відправили на передову. Однак спершу про це ніхто не знав, тому замість того, щоб патрулювати вулиці музикант зайнявся волонтерством та благодійними виступами.