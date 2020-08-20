Український музикант Сергій Бабкін записав пісню "Бомба-ракета" й випустив яскраве відео на трек. У кліпі співак разом з дружиною Сніжаною зіграли головні ролі, примірявши кумедні костюми ракети та бомби.

Українські зірки доводять, що карантин – не час для творчої паузи, й одне за одним презентують нові треки. Артист Сергій Бабкін записав запальну пісню "Бомба-ракета", головну роль в кліпі на яку зіграла його кохана дружина-акторка Сніжана Бабкіна. Відео з'явилось на офіційному ютуб-каналі музиканта.

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Кліп подружжя знімало на Харківщині протягом чотирьох днів, проте цю творчу роботу вони називають найважчою у спільній кар'єрі. Сергій Бабкін на відео з'явився у величезному костюмі ракети, а його кохана приміряла вбрання бомби, демонструючи по-дитячому наївну історію двох веселих персонажів. Заради зйомок пара прокидалась о 3 годині ранку, а жахлива спека та важкі костюми, які "не дихають", стали справжнім випробуванням. Найскладнішою була сцена в раритетному автомобілі Mercedes 1931 року.

"У них важко навіть просто бути, а тим паче пересуватися. Ми постійно знімали їх, щоб перепочити і швидко одягали знову. Але ми навіть не уявляли, як вийде зняти сцену з машиною: залізти в неї і вилізти в наших костюмах було архіскладним завданням!" – зізналась Сніжана Бабкіна.

Наш відеокліп – це маленьке і дуже яскраве життя його – ракети, і її – бомби. Це шлях двох людей, який вони проходять разом через різні події, вчаться, надихають і відкриваються одне одному,

– висловився Сергій Бабкін про відео.

Режисером відео на пісню "Бомба-ракета" виступив Артем Вусик – колега артистів в харківському театрі "Прекрасні квіти", а акторами масових сцен стали колеги по трупі.

Сергій Бабкін – Бомба-ракета: дивіться відео онлайн