Тысячи людей во всем мире стали поклонниками ситкома "Друзья". И хотя сериал отметил 25 лет с выхода первых эпизодов, он все же не теряет популярности. И у многих зрителей возникает вопрос, была ли пауза в отношениях Рейчел Грин и Росса Геллера, которая повлияла на их роман и упоминалась на протяжении всего ситкома.

На этот вопрос ответ дал Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в сериале "Друзья". Актер стал приглашенным гостем The Tonight Show, которое выходит на ютубе.

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В прямом эфире звезда сериала "Друзья" вспомнил, что больше всего поклонников ситкома интересовало, действительно ли была пауза в отношениях Рейчел и Росса. В 3 сезоне пара поссорилась, после чего героиня Дженнифер Энистон отметила, что нужно временно разойтись. В тот же вечер, по сюжету, Росс Геллер ушел в бар со своими друзьями и, перебрав лишнего с алкоголем, закрутил роман с другой девушкой по имени Хлои. Измена повлияла на отношения главных героев, а вопрос, был ли у Рейчел и Росса перерыв, неоднократно поднимался в сериале и вызвал оживленное обсуждение в сети.

Люди так страстно расходятся во мнениях относительно того, был ли это перерыв в отношениях Росса и Рейчел. Да, но это даже не вопрос! Конечно, у них был перерыв,

– заявил Дэвид Швиммер.

Кроме этого, актер признался, что на самом деле многие люди при встрече с ним на улице выкрикивали: "Это была пауза?" Швиммер не сомневается, что да.

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Что известно о новом эпизоде "Друзей"

Также Дэвид Швиммер не обошел вопрос о новом эпизоде сериала "Друзья". В спецвыпуске актеры ситкома раскроют немало секретов о любимом телепроекте. Все будет происходить в формате интервью, когда голливудские актеры соберутся за одним столом.

Сейчас съемки эпизода не восстановили, поэтому премьеру стоит ожидать не ранее 2021 года. Все актеры "Друзей" охотно вернутся на съемочную площадку, поэтому зрители увидят легендарное воссоединение на экране Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэта Леблана, Дэвида Швиммера и Мэттью Перри.

"Спецвыпуск будет импровизацией. Это будет наше веселое интервью с большим количеством сюрпризов для зрителей. Съемки должны возобновиться к середине августа. Но, честно говоря, нам бы хотелось подождать еще несколько недель, когда это действительно станет безопасно", – добавил Дэвид Швиммер.