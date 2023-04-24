Слезы и разрушенные планы: 3 знака зодиака, которые узнают плохие новости весной

Этой весной три знака зодиака услышат нелестные новости, которые могут касаться их планов на будущее или других сфер. Смотрите, есть ли вы среди списка.

К сожалению, к концу этой весны несколько знаков зодиака узнают плохие новости. Астрологи назвали список – в нем Раки, Стрельцы и Весы, сообщает 24 Канал.

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Рак

Неожиданное событие и новость разрушит планы Раков, которые они строили долгое время. И им не стоит сразу опускать руки, ведь за успех нужно бороться. Может быть, уже летом удастся восстановить задуманное.

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Весы

Плохая новость для этого знака зодиака может быть связана с потерей. Весы может ожидать неожиданные финансовые расходы или же основание от близкого человека, после чего он больше не сможет быть близким.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака получат плохую новость на работе. Это может завершиться снижением зарплаты и даже увольнением. Поэтому нужно приложить усилия и проявить себя как можно лучше.

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