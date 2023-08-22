Сердце с перцем: 2 знака зодиака, очень острые на язык

Некоторые представители знаков зодиака напоминают нам Мотрю из "Кайдашевой семьи" – они страстны, чувственны, а также очень остры на язык. Какие знаки обладают этими чертами – узнайте ниже.

Близнецов и Козерогов трудно обойти вниманием, пишет 24 Канал. Они обладают особыми чертами – острыми языком и имеют сердце с перцем.

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Близнецы

Близнецы знают, как добиваться своего и быть в центре внимания. Свой язык они могут использовать как оружие.

Представители этого знака зодиака не будут терпеть обид. Если кто-нибудь заденет их или их близких – они не полезут за словом в карман.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Козероги бывают настоящими мастерами слова. Они могут быть резкими и болезненными для собеседника, но также способны пробуждать эмоции и размышления.

Вы всегда проникаете глубоко в сущность вещей и способны поразить этим других. Однако не позволяйте остроте вашего языка разрушать отношения – иногда следует выбирать слова с особой осторожностью.

Гороскоп для Козерогов