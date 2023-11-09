Не умеют держать язык за зубами: 3 знака зодиака, которым не стоит доверять свои секреты

Некоторые знаки зодиака совсем не умеют хранить чужие секреты. Стоит им только что-нибудь рассказать, как об этом сразу узнают другие люди.

Астрологи утверждают, что следует быть осмотрительными, доверяя свои тайны Водолеям, Овнам и Козорогам, пишет 24 Канал.

Водолей

Доверить секрет Водолею – сделать себе хуже. Общаясь с представителями этого знака зодиака, следует следить за тем, что говоришь. Они могут даже нечаянно рассказать секрет, который вы прятали от чужих ушей годами.

Гороскоп для Водолеев

Овен

Овны знают, что не умеют хранить чужие секреты. Потому иногда и сами просят не рассказывать им ничего сокровенного. Они стараются держать язык за зубами, однако иногда эмоции одерживают верх. В такие моменты Овны не следят за тем, что рассказывают.

Гороскоп для Овнов

Козорог

Козороги не умеют хранить тайны, касающиеся личной жизни человека. Им не терпится обсудить произошедшую ситуацию с кем-нибудь. На это часто обижаются друзья, которые хотят поделиться самыми интимными моментами.

Гороскоп для Козорогов