Потратят много денег: кого из знаков зодиака это касается
Очень неприятно, когда накопил определенную сумму или вышел на финансовую устойчивость, и здесь большие затраты. Некоторые знаки зодиака будут иметь такую проблему уже совсем скоро.
Вероятно, это коснется Рыб, Стрельцов и Весов. Астрологи передают, что резко появится причина, по которой придется потратить кругленькую сумму.
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Рыбы
Неприятно, но может сломаться какая-нибудь техника в доме. Соответственно, появятся непредсказуемые траты. И их не избежать, потому что вы пользуетесь разными приборами почти каждый день. И через время они выходят из строя. Поэтому не тратьте сейчас деньги впустую, а лучше – храните.
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Стрелец
Финансовая ситуация в ближайшее время у Стрельцов ухудшится. Речь идет о том, что может пробиться колесо в авто, увеличиться плата за аренду квартиры или нужно занять средства другу.
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Весы
Вот так всегда: собрали денег, решили на что их потратить и здесь неожиданность. Придется отдать большую сумму на то, что вообще не думали. Хотя огорчаться не стоит, потому что повод может быть приятным – день рождения или праздник друга.
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