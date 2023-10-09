Их преследует бедность: этим 2 знакам зодиака труднее всего разбогатеть
Часть людей сталкиваются с большим трудом, чем другие, в достижении финансового благосостояния. Астрологи уверены, что это зависит и от знаков зодиака.
Так, труднее всего разбогатеть рожденным под знаком зодиака Рак или Рыбы. Об этом пишет 24 Канал.
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Рыбы
Мечтательные Рыбы обычно находят удовольствие в простых вещах. Им может не хватать мотивации для получения больших материальных благ. Эти люди не гонятся за деньгами, особенно, если для того, чтобы разбогатеть, придется нарушить закон или обмануть кого-то.
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Рак
Представители этого знака зодиака стремятся сделать все возможное для благосостояния родных. Впрочем, когда что-то сразу не выходит, немедленно опускают руки. Раки мечтают, что когда-нибудь станут богатыми, но нередко длительное время ничего существенного для этого не делают.
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