Лучше не пейте: 4 знака зодиака, которым сегодня нужно отказаться от алкоголя

Части людей сегодня лучше воздержаться от употребления алкоголя. Откажитесь, кто бы ни предлагал.

Раки, Девы, Весы и Стрельцы, звезды предсказывают, что в этот вечер вам лучше не пить, пишет 24 Канал.

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Рак

Вас ждет принятие важного решения. Лучше сделать это на трезвую голову. Отказ от алкоголя поможет сосредоточиться.

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Дева

Как бы ни было трудно, в этот вечер лучше не употреблять. Может стать только хуже. Девы, помните, вам по силам абсолютно все, а черная полоса уже скоро закончится.

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Весы

Алкоголь не поможет ощутить настоящую внутреннюю гармонию. Вам нужна ясность, чтобы осмыслить кое-что важное.

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Стрелец

Завтра вас ждет встреча, которая может кардинально изменить жизнь. Так что сегодня лучше не пить.

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