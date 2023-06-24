Денежный бум: каким 3 знакам зодиака повысят зарплату в июле

Некоторые представители знаков зодиака могут ожидать повышения заработной платы. Это произойдет до конца июля.

Овны, Львы и Стрельцы много работали в последние недели. Удача на их стороне, поэтому они могут ожидать повышения зарплаты до конца следующего месяца, пишет 24 Канал.

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Овен

Овны не только усердно работали, но и проявляли себя с разной стороны и брали ответственность. Это оценят коллеги и руководство в виде высшего жалованья. И помните, что результат нужно каждый раз закреплять.

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Лев

Львам придется постоять за себя в июле и намекнуть на то, что вы заслуживаете лучшей финансовой награды. Если вам удастся найти общий язык с начальством – смело ждите больших сумм в кошельке.

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Стрелец

Руководство на работе наконец-то заметит успехи Стрельцов и их выдающиеся проекты. Они предложат повышение заработной платы. Если повезет, удастся повыситься по карьерной лестнице.

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