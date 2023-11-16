Не выбрасывайте деньги на ветер: 3 знака зодиака, которым сегодня стоит экономить

Среди представителей всех знаков зодиака есть те, которые любят тратить деньги направо и налево. Однако сегодня астрологи рекомендуют им экономить.

Водолеям, Скорпионам и Девам стоит более осмотрительно относиться к заработанным деньгам. Сейчас у вас много необдуманных трат. Скоро это может изрядно опустошить кошелек, пишет 24 Канал.

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Водолей

В последнее время вы тратите много денег на мелочи, которые совсем не нужны. Астрологи говорят, что сегодня Водолеям следует хорошо думать перед тем, как совершить какую-то дорогую покупку. Вы можете просто выбросить деньги на ветер.

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Скорпион

Скорпионам сегодня следует ограничить свой бюджет. Попытайтесь отказаться от некоторых ежедневных финансовых затрат. Тогда вы поймете, что спокойно сможете прожить без казавшихся очень необходимыми вещей не один день.

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Дева

Астрологи настаивают на том, чтобы Девы сегодня экономили. Иначе со временем у вас начнутся финансовые проблемы. Для их решения потребуется много времени.

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