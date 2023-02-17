2 знака зодиака, которых скоро ждет разлука: кому она пойдет на пользу

После романтического Дня святого Валентина не все знаки зодиака смогут остаться вместе со своей половинкой или близкими людьми. Узнайте ниже, кого может ожидать разлука, и какой она будет.

Астрологи назвали два знака зодиака, которые в ближайшее время столкнутся с разлукой со своими близкими. Раку она пойдет на пользу, а Козерог по этому поводу будет очень волноваться, сообщает 24 Канал.

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Знаки, которых ждет разлука

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп для Раков

В ближайшие недели Рак разведется со своей семьей и переедет в новое место. Эта разлука пойдет только на пользу – приведет к успеху в карьере и личном развитии и самостоятельности.

Также Рака может ждать развода со своей половинкой. Но если он приложит усилия и будет уделять свободное время любимому или любимому, избегать лишнего давления и замечаний, паре удастся избежать расставания и проблем из-за отношений на расстоянии.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп для Козерогов

Для Козерога разлука с близкими может стать болезненной и волнующей, возможно, она окажет негативное влияние на взаимоотношения с родней. Следует не терять самообладания и относиться с пониманием к чувствам каждого. Также есть риск на время расстаться с любимым человеком, но разлука будет недолгой.

По своей неосторожности и спешке Козерог может потерять особую для себя вещь, поэтому звезды советуют быть внимательнее и спокойнее. Не торопитесь и будьте благоразумны.