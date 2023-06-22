3 знака зодиака ждет финансовый крах после летнего солнцестояния: кто в списке
Летнее солнцестояние принесет не только удачу, но и неудачу. Финансовый крах может ожидать трех знаков зодиака.
Три знака зодиака из-за солнечного затмения могут наткнуться на финансовые проблемы. Девы, Козероги и Рыбы в наибольшем риске, пишет 24 Канал.
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Девы
Девам нужно как можно меньше тратить денег в ближайшее время. Эти несколько дней неудачны для заключения финансовых сделок.
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Козерог
Козерогам можно не рассчитывать на прибавки к зарплате или премии. Если вы не решите старые проблемы, то наткнетесь на большие финансовые затраты.
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Рыбы
Рыбы будут много работы после летнего солнцестояния, поэтому много будут утомляться. В этом случае могут испортиться отношения с начальством и коллегами – а это к добру не приведет.
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