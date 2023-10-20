Таких только 3: знаки зодиака, которых всегда оберегают высшие силы

Астрологи отмечают, что не всех людей буквально всегда оберегают высшие силы. Впрочем, есть те, кому повезло.

Так, под постоянной защитой находятся три знака зодиака. В частности, Рыбы, Лев и Телец, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим знаком зодиака имеют прекрасную интуицию. Рыбы могут чувствовать энергию окружающего мира, а еще подстраиваться под ситуацию. У них естественная мощная связь с духовной сферой. Высшие силы всегда оберегают этих людей.

Гороскоп для Рыб

Лев

Представители этого знака зодиака – сильные, харизматичные и самоуверенные. Они постоянно притягивают к себе внимание. Высшие силы оберегают Львов. Они обладают мощной аурой и способны вливать на людей вокруг.

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Телец

Высшие силы также оберегают Тельцов. Они направляют на "правильный" путь. Кроме того, помогают этим людям добиться успеха.

Гороскоп для Тельцов