Могут потери все: у каких знаков зодиака на этой неделе будут проблемы с деньгами

Уже на этой неделе сразу у трех знаков зодиака возникнут финансовые трудности. Для некоторых даже есть риск потерять все.

Близнецы, Львы и Стрельцы. Для этих знаков зодиака неделя вообще не будет благоприятной в финансовом плане, пишет 24 Канал.

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Близнецы

В ближайшие дни у вас могут появиться не очень приятные причины для расходов. Эта неделя, вероятно, будет не из легких. Однако, не огорчайтесь, уже вскоре звезды прочат вам успех.

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Лев

На этой неделе вам следует тотально экономить. Средств может не хватить для закрытия всех потребностей. Впрочем, лучше не берите взаймы, – это значительно ухудшит ваше положение.

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Стрелец

Казалось бы, долгое время ваши дела шли очень даже неплохо. В частности удалось значительно повысить свой доход. Однако вам необходимо срочно научиться финансовой грамотности. В противном случае существует риск все потерять.

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