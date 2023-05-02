Ждет болезненный разрыв: 4 знака зодиака потеряют любовь к концу весны

К концу весны 4 знака зодиака могут не наладить отношения со второй половинкой. Можно избежать разрыва – смотрите ниже.

Этот месяц будет неблагоприятным для чувств Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев, передает 24 Канал. Как минимум, у них будут проблемы в отношениях, как максимум – болезненный разрыв.

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Телец

В этом месяце представители Тельцов будут чувствовать себя не хорошо. Плохие эмоции будут выливаться на ваши вторые половинки, что заставит их задуматься о разрыве. Старайтесь проживать негатив более экологично.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Гордым Львам в этом месяце может показаться, будто проблемы партнера – не столь важны. Попытайтесь уделить внимание половинке, выслушать ее, чтобы избежать возможного разрыва и разбитого сердца.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Астрологи предсказывают для Скорпионов пустоту в сердце, которую они ощутят в этом месяце. Лучше как можно быстрее покинуть партнера, чтобы у него было время пережить расставание.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Представители этого знака зодиака, напротив, будут болезненно переживать расставание, потому что их оставят. Причины тому могут быть разные, но обвинять себя не стоит. Сосредоточьтесь на саморазвитии.

Гороскоп для Водолеев