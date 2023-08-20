Эти два знака зодиака поражают своей молодостью

Часть людей всегда выглядят молодо. Они поражают своей энергией и позитивом.

Так, Овны и Близнецы всегда выглядят моложе, чем есть на самом деле, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Астрологи отмечают, что Близнецы застряли в молодости. Их не волнует биологический возраст. Представители этого знака зодиака умеют наслаждаться каждым мгновением. Они коммуникабельны и излучают позитив. Кстати, часть людей завидуют Близнецам именно из-за молодости.

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Овен

Родившиеся под этим знаком зодиака полны энергии. Они буквально каждый день хотят пробовать что-нибудь другое и с энтузиазмом участвуют в новых приключениях. Независимо от своего возраста, Овны всегда молодо выглядят.

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