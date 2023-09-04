Заводятся с полуоборота: 2 знака зодиака, которые обожают скандалы

Часть людей любят скандалить и у них это "хорошо" получается. Астрологи отмечают, что на конфликтность влияют и знаки зодиака.

Так, нередко Овны и Львы прямо-таки обожают скандалы. Они склонны к конфликтам, пишет 24 Канал.

Это интересно Совместимы на 100%: какой знак зодиака больше всего подходит Овнам в сексе

Овен

Этот огненный знак быстро "вспыхивает". Овен упрям и всегда уверен в своей правоте, что нередко приводит к скандалам. Кроме того, представители этого знака могут быть очень страшными и опасными в агрессии.

Обратите внимание Коварные и опасные: 4 знака зодиака, которые чаще всего подло поступают

Гороскоп для Овнов

Лев

Гордые и самоуверенные Львы не будут молчать, если, по их мнению, что-то не так. Они всегда стремятся быть на первом месте и в центре внимания. Если же их самолюбие затронули, могут поднять большую шумиху.

Кстати говоря 4 знака зодиака, для которых сентябрь станет месяцем богатства

Гороскоп для Львов