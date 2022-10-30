Астролог назвал знаков Зодиака, которые не прощают образ

Часто люди ошибаются и обижают ближних, однако если просят прощения, то не получают прощения. Злопамятными знаками Зодиака являются Близнецы, Скорпионы и Стрельцы.

Эти знаки Зодиака очень плохо идут на контакт, пишет 24 канал. Они не умеют прощать и постоянно вспоминать прошлые конфликты и неурядицы.

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Близнецы

Близнецы постоянно накапливают в себе обиды. Они не прощают тех, кто плохо с ними поступил или отрицательно высказался в их адрес. Потерпевшие будут постоянно вспоминать слова обидчиков и вынашивать план мести.

Скорпионы

Скорпионы совершенно неблагоприятны. Они не умеют прощать и входить в состояние другого человека и поставить себя на его место, поняв его эмоции в определенный момент. Даже когда у Скорпионов просят прощения, они все равно бьют обидчиков по болевым точкам и слабым местам.

Стрельцы

Стрельцы очень долго любят обижаться. Они любят привлекать к себе внимание и хотят, чтобы у них постоянно просили прощения. Стрельцы очень эмоциональны, поэтому все принимают очень близко к сердцу.