Не имеют предела в гордости: названы 3 знака зодиака с завышенным эго
Надменность и тщеславие не считаются лучшими человеческими чертами, но они часто проявляются у некоторых знаков зодиака. Они бывают высокомерными и имеют повышенное эго.
Люди с завышенным и раздутым его любят себя гораздо больше, чем других. Поэтому им трудно находить контакт с друзьями и близкими. Чаще это касается Тельцов, Львов и Стрельцов.
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Телец
Многие представители этого знака зодиака любят хвастаться своими достижениями и ставить себя повсюду во главу угла независимо от того, действительно ли этого заслуживают. Поэтому им трудно найти друзей.
Гороскоп для Тельцов
Лев
Львы идут по жизни с высоко поднятой головой – иногда слишком. Они не думают, что могут совершать ошибки, поэтому возмущаются, когда их кто-то критикует. И хотя их его слишком раздут, Львы с уважением относятся к другим.
Гороскоп для Львов
Стрелец
Многие представители этого знака зодиака считают себя одними из самых умных людей на планете. Они не терпят критики, хоть обожают внимание к себе.
Гороскоп для Стрельцов