Какие знаки зодиака способны на самые подлые поступки

Подлость может навредить отношениям и привести к нарушению доверия друг к другу. Больше всего ей подвержены представители трех знаков зодиака.

Так, по словам астрологов, наиболее подлыми являются Овны, Козероги и Скорпионы. Об этом пишет 24 Канал.

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Скорпион

Представители этого знака зодиака могут быть очень опасны, особенно в гневе. Они мстительны и склонны к подлости.

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Овен

Рожденные под этим знаком зодиака упрямы, решительны и вспыльчивы. Овны импульсивны, лучше их вообще не злить.

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Козерог

Обычно Козероги настоящие стратеги. Они могут все четко просчитать. Представители этого знака зодиака способны на подлые поступки, чтобы добиться того, что хотят.

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