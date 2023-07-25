Полное описание знака зодиака Дева: дата, характеристика и совместимость с другими знаками

Люди, рожденные с 22 августа по 23 сентября, попадают под знак зодиака Девы. Читайте полную характеристику этого знака.

Дева (Virgo) – шестой знак зодиакального круга. По западной астрологии, Солнце находится в знаке зодиака Дева с 22 августа по 23 сентября. 24 Канал расскажет больше об этом знаке и всех его характеристиках.

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Знак зодиака Дева – характеристика

– Земля.– Меркурий.– агат, малахит, горный хрусталь, лазурит, сердолик, лунный камень, яшма, авантюрин, нефрит, аметист.

Девы имеют много разных черт характера, которые могут по-разному колебаться у разных представителей. Среди основных черт – это аналитический разум. Представители Дев отличаются своей способностью мыслить логически и аналитически. Они внимательны к деталям и способны решать сложные проблемы. Девы организованы, они славятся своим умением планировать, структурировать и организовывать разные аспекты своей жизни. Они умеют достигать цели шаг за шагом.

Представители этого знака часто стремятся к совершенству во всем, что делают. Они критически и требовательно относятся к себе и своему окружению, всегда стремятся сделать все на самом высоком уровне. Часто Девы бывают скромными – они сдержанны в своем поведении и проявлении чувств. Этот знак не любит быть в центре внимания – обычно они наблюдают за всем в тени.

Профессия для Дев

Девы обычно проявляют высокий интерес к анализу данных и решению проблем. Они могут стать экономистами, аналитиками данных или финансовыми аналитиками. Благодаря своей внимательности к деталям и осторожному подходу Девы могут проявлять высокий уровень ответственности в медицинской сфере. Они могут выбрать профессии врача, медицинского помощника, фармацевта или исследователя в области медицины.



Знак зодиака Дева / Фото Pixabay

Девы хорошо работают с технологиями и могут стать программистами, тестировщиками ПО, системными администраторами. Девы способны передавать знания и помогать другим в учебе. Они могут являться учителями, инструкторами, тренерами. Способность Дев к планированию и организации делает их хорошими руководителями. Они могут стать менеджерами проектов, офис-менеджерами, координаторами событий или администраторами.

Совместимость Дев

Девы наиболее совместимы со знаками земных стихий – Тельцами и Козерогами. Хорошая совместимость у Дев с Раками и Скорпионами.

Представители Дев редко находят общий язык с Близнецами, Овнами и Стрельцами. Весы умеют поддерживать Дев, но до дружеских отношений у них не доходит.

Лучшие романтические партнеры, с которыми можно создать семью Девам – Львы и Рыбы.