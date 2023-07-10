Значение имени Павел: какой характер у этих мужчин

С детства мальчики с именем Павел проявляют эмпатию, сочувствие. Они очень добрые и отзывчивые, без эгоизма. А что еще известно об этом имени?

В Киевскую Русь имя Павел попало из Византии в конце X – начале XI века. Оно получило распространение в разных социальных группах. Что означает это имя, когда Дни ангела и какой характер у Павла – знает 24 Канал.

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Значение имени Павел

Павел – мужское имя, образовавшееся от латинского слова "paulus", переводящие как "маленький", "младший", "небольшой". В латинских семьях сыну давали такое же имя, как и отцу, но вместе с тем добавляли частицу "paulus". Говорят, что именем Paulus называли самых молодых мальчиков в семье.

Это имя часто используют в других странах, но в каждом – оно по-другому звучит: на английском, немецком и французском языках – Paul, на испанском – Pablo, на итальянском – Paolo.

Когда Дни ангела

По православному календарю, именины Павел празднует:

5, 23, 27, 28 января;

6, 16 февраля;

1,3, 17, 20, 23, 29, 30 марта;

9, 19, 29 апреля;

16, 31 мая;

4, 10, 14, 16, 21, 23 июня;

9, 11, 12, 14, 29 июля;

10, 12, 30 августа;

12, 23 сентября;

8, 16, 17, 23 октября;

4, 19 ноября;

11, 20, 28 декабря.

В христианстве главным Днем ангела Павла считается 12 июля. В общей сложности мужчины с именем Павел могут отмечать свои именины около 20 раз.

Характер Павла

Павел себя всегда проявляет как вежливый человек, который придет на помощь в любой момент. Он знает, когда нужно быть серьезным, а когда можно немного повеселиться. У Павла обычно много друзей и знакомых, ведь он – коммуникабельный и искренний.

В работе Павел – собранный и сдержанный. Благодаря этому добивается высоких результатов. В то же время он ненавидит сплетни и закулисные игры. Павел общается преимущественно по делу, потому что большое количество общения его истощает и не позволяет сосредоточиться.

С женщинами такой мужчина – кроток, отзывчивый и романтичный. Показывает заботу и понимание. Но ему тоже хочется внимания со стороны партнерши. Павлу важно чувствовать себя нужным и сильным.