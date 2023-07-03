Захотите назвать так своего ребенка: что означает имя Злата

Злата – очень красивое имя с нотками изящества и аристократизма. Оно звучит гордо и совершенно небанально.

Злата – хоть и очень хорошее имя, но оно не столь распространено. И это большой плюс для тех, кто хочет дать такое имя ребенку, потому что его носит не так много людей. Что означает имя Злата, когда Дни ангела и кто из известных людей так называется – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Многие исследователи сходятся во мнении, что Злата имеет древнегреческое происхождение. Они видят его корни в слове "Хриса", что означает "золото", "золотце". Некоторые считают, что оно причастно к еврейскому имени Голда, трактуемому как "золота".

Есть версия, что оно образовалось от праславянского слова "зълата", переводимая также как "золота", "золото". Это имя канонизировано православной церковью.

Знаменитые люди

Злата Огневич – известная украинская певица. Участвовала в песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году, где заняла третье место. В 2019 году по премии "Золотая жар-птица" получила звание "Певица года". Позже победила в шоу "Маска" в костюме солнца. Стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка". В 2022 году получила Орден княгини Ольги III степени.



Злата Огневич / Фото из инстаграма

Злата Митчелл – блогерша, старшая дочь популярной телеведущей Ольги Фреймут. В детстве девочка часто появлялась в программах звездной мамы, таких как "Ревизор" и "Инспектор Фреймут". Злата увлекается танцами – стилем джаз-фанк. В 2018 году представила свою коллекцию одежды в рамках Junior Fashion Week. Сейчас девушка проживает в США.



Злата Митчелл / Фото из инстаграма

Когда Дни ангела

Злата отмечает свои именины всего 2 раза в год: 26 октября, 31 октября. Имя чаще всего используются в таких странах:

Польша;

Румыния;

Литва;

Украина.

Имя имеет следующие уменьшительно-ласкательные формы: Златочка, Златулик, Златка, Златуля, Златуня.