Узнайте, что означает имя Мария: особенности его происхождения

В Украине Мария считается одним из популярнейших женских имен. К тому же его корни уходят еще в древность.

В имени Мария соединены лучшие человеческие черты: умеренность, доброта, отзывчивость, эмпатия. Обычно женщины с таким именем очень глубокие личности с интересным внутренним миром. А откуда происходит это имя, что оно означает, когда Дни ангела и кого из известных людей так зовут – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Впервые имя Мария упоминается в Священном Писании. Там можно увидеть несколько фигур с таким именем. Самая известная Дева Мария, мать Иисуса Христа.

Эксперты считают, что это имя возникло из древнееврейского языка, а именно – от Мириам, которое трактуют очень по-разному: "госпожа", "возлюбленная", "печальная", "упрямая", "самостоятельная".

К тому же в Библии есть упоминания других женщин, по имени Мария. Это Мария Магдалина и Мария Клеопова. Поэтому имя стало особенно популярным в тех странах, где распространено христианство.

Когда Дни ангела Марии

Марии празднуют именины много раз в год. Речь идет о таких датах:

В январе: 8; 12, 31;

в феврале: 8, 19, 25, 28;

в марте: 2, 20;

в апреле: 2, 14, 17, 25;

в мае: 10, 17;

в июне: 5, 11, 15, 17, 20, 24;

в июле: 2, 17, 25;

в августе: 4, 18, 22, 24, 28;

в сентябре: 8, 21, 28;

в октябре: 2, 11, 21;

в ноябре: 11;

в декабре: 4, 15.

Знаменитые люди

Мария Ефросинина – украинская ведущая, журналистка. Первой успешной программой Марии был "Подъем", который она вела вместе с Юрием Горбуновым. При нем они даже получили "Телетриумф". Была ведущей таких популярных шоу на "Новом канале", как "Шоумастгоуон", "Украина слезам не верит", "Мечты сбываются", "Сердца трех". В 2018 году начала вести свой ютуб-проект "Экзамен", где берет интервью у известных личностей. У Марии есть собственный благотворительный фонд, который помогает бороться с домашним насилием.



Мария Ефросинина / Фото из инстаграмма

Мария Яремчук – украинская певица, дочь выдающегося народного артиста Назария Яремчука. Участвовала в певческом проекте "Голос страны" в команде Александра Пономарева. Заняла там четвертое место. В 2014 году участвовала в Евровидении, где заняла шестое место. В 2023 году Марию пригласили выступить на "Евровидении" в Ливерпуле вместе с исполнителем OTOY и участницей детского "Евровидения-2022" Златой Дзюнько.



Мария Яремчук / Фото из инстаграмма

Маричка Падалко – украинская ведущая, журналистка. Работает на 1+1 с 2002 года. Начинала с ведения программы "Проспорт". Также вела утренний проект "Завтрак". С 2006 ведет новости "ТСН". Работала ведущей программы "Маричкин кинозал", где рассказывала детям о мультфильмах.



Маричка Падалко / Фото из инстаграмма