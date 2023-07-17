Тайна имени Макар: что оно означает
Слышали ли вы когда-нибудь имя Макар? Оно довольно редкое и нераспространенное. Итак, если ищете имя для сына, обратите на него внимание.
Имя Макар – красивое и благозвучное, но в Украине оно не очень популярно. Что это значит, откуда происходит, когда Дни ангела и какой характер у Макара – подскажет 24 Канал.
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Значение и происхождение имени
Макар – имя, которое имеет греческих корней. Оно сформировалось от слова "Макариос". Имеет значение "блаженный", "счастливый".
Уменьшительно-ласкательные формы имени: Макарка, Макарша, Мака. Церковной формой имени Макарий. Оно по-разному звучит в европейских языках:
- итальянский, испанский – Макарио;
- финский – Макари, Кари;
- болгарская – Макару.
Когда Дни ангела
В православной церкви существует имя Макар. Дни ангела эти мужчины празднуют:
- 12 января;
- 1 февраля;
- 14 мая;
- 26 мая;
- 20 сентября.
Макарий Великий – это очень почитаемая церковью фигура. После того как его родители умерли, был прислугой у старого отшельника. Говорили, что Макарий исцелил дочь головы язычников. Этот поступок вдохновил островитян поверить в Иисуса Христа.
Характер Макара
Макар – сам по себе очень скромная и вежливая личность. Ему очень важная поддержка близких и родных, чтобы добиваться своих целей. Впрочем, Макара легко обидеть, поскольку он чувствителен и восприимчив.
Иногда Макар может лениться, ему нужно постоянно искать мотивацию для работы Хотя, если у него появится идея – сделает все, чтобы ее реализовать. Он может быть успешен в творчестве: рисовании, танцах, пении, мастерстве руками.
В женщинах Макар достаточно разборчив. Ему самое важное в партнерше – хозяйственность и доброта. Он любит детей и старается максимально их развивать.