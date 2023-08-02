Смысл имени Юлия: кто за ним скрывается

Среди всех друзей и знакомых у вас точно найдется девушка по имени Юля. Потому что на сегодня это имя очень употребительно в Украине. А что еще о нем известно?

Юлия смело занимает одно из значимых мест в списке самых популярных имен в Украине. Оно очень быстро запоминается. А что значит имя, откуда происходит, когда Дни ангела – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Юлия – имя, которое раньше говорили как Иулия. Существует 2 варианта вероятного происхождения:

Первое – греческое. Некоторые специалисты убеждены, что имя берет начало из Древней Греции. На украинский язык переводят как "пушистая", "волнистая", "кудрявая".

Вторая версия – что имя есть римским. Считается, что оно возникло из латинского языка. Трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев".

Когда Дни ангела

Юлия празднует свои именины несколько раз в год. А именно:

5 июля;

19 июля;

29 июля;

30 августа;

31 августа;

14 ноября;

17 декабря.

Известные люди с этим именем

Юлия Санина – певица, автор песен. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss, которая неоднократно становилась победителем премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Была судьей шоу "X-Фактор" на канале СТБ. Вместе с Димой Жуком заняли 2 место в популярном проекте "Танцы со звездами" на "1+1". Являлась членом жюри Национального отбора на Евровидение в 2023 году, а также ведущей самого песенного конкурса в Лондоне. Санина стала новой тренершей 13 сезона шоу "Голос країни".



Юлия Санина / Фото из инстаграма певицы

Юлия Сахневич – танцовщица, хореографиня. Приобрела популярность благодаря известному проекту "Танцуют все 3". Участвовала в разных сезонах шоу "Танцы со звездами" вместе с актером Павлом Вишняковым, телеведущим Даниелем Салемом и певцом "Позитивом".



Юлия Сахневич / Фото с инстаграма танцовщицы

Юлия Думанская – певица из Львова. В течение 5 лет пела в группе "Гламур". Сотрудничала с Виталием Козловским. В 2016 году выпустила песню и клип "Дважды в одну реку не войдешь", которая была кавером песни Юлии Рай "Река". Это принесло успех певице. Одной из самых известных песен Юлии является "Я влюблена", текст которой написал Потап.



Юлия Думанская / Фото с инстаграма певицы