Какого происхождения имя Ольга: подробности о значении

Ольга – имя, от которого веет гордостью и мудростью. Его носят уверенные в себе женщины, знающие, чего хотят.

Когда слышишь имя Ольга, возникают ассоциации со сдержанностью, изысканностью и элегантностью. Именно таковы так названные женщины. А что же значит имя Ольга, откуда происходит, когда Дни ангела и кого из известных людей так зовут – знает 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Ольга – женское имя со скандинавским происхождением. Специалисты говорят, что имя образовалось от слова "helga". Его трактуют как "праздники", "светлая", "мудрая". От этого слова происходит имя Олег.

Другие лингвисты убеждены, что Ольга означает "солнечная", "хорошая", "большая" со славянскими корнями. А третья версия предполагает, что имя сформировали от старославянского - "Вольга", что значит "чудодействие".

Знаменитые люди

Ольга Сумская – актриса театра и кино и телеведущая. Имеет звание Заслуженной и Народной артистки Украины. Начала сниматься в фильмах еще со времен студенчества. Первой киноработой стала комедия "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность Ольге Сумской принесла ее роль Роксоланы в сериале «Роксолана». Работала ведущей на "1+1", "Интере" и канале "Киев".



Ольга Сумская / Фото из инстаграма

Ольга Фреймут – телеведущая, журналистка, писательница. Вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном вела программу "Подъем" на "Новом" канале. Была ведущей шоу "Кто сверху" совместно с Притулой. Настоящую славу Ольга получила благодаря программе "Ревизор", где она проверяла заведения питания и гостиницы. Впоследствии программа переехала на 1+1 с новым названием "Инспектор Фреймут". Была директором в шоу "От пацанки до барышни".



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма

Ольга Мартыновская – шеф-кухарка. Стала победительницей 3 сезона кулинарного шоу "МастерШеф". После победы получила возможность учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Мартыновская заняла место в книге "MOF 2017 – лучшие повара Франции" как лучшая шеф-поварешка среди иностранцев. В 2020 году Ольга стала судьей "МастерШеф. Профессионалы". Является одним из владельцев ресторана "Les Foodies" в Париже.



Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма

Когда Дни ангела

По православному календарю Ольга празднует именины несколько раз в год:

3 января;

10 февраля;

6 марта;

14 марта;

17 июля;

24 июля;

23 ноября.

Уменьшительно-ласкательными формами имени Ольга являются Олечка, Олюня, Олюся, Олюска, Олюсик, Олюша, Оляша, Ольчик, Ольца, Оленька.