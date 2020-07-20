Украинская певица провела уикенд в Кривом Роге, куда приехала навестить свою бабушку по случаю ее дня рождения. Злата Огневич показала в сети фото с 84-летней именинницей, с которой очень похожа. Звезда также вспомнила курьезные истории из детства, которые не остались без внимания фоловеров.

34-летняя певица Злата Огневич росла в Судаке, в Крыму. Однако детство проводила в Кривом Роге, куда приезжала к бабушке Лиде. В день ее рождения звездная внучка не оставила родную без внимания и появилась на праздновании ее 84-летия. Фото с трогательной встречи знаменитость показала в инстаграме.

Читайте также Я очень комплексовала: Злата Огневич шокировала признанием о насильственных отношениях

Злата Огневич позировала за праздничным столом с бабушкой Лидой. Рядом красовался роскошный букет цветов, которые семья подготовила для именинницы, и торт со свечами.

В сети фоловеры засыпали бабушку артистки чувственными поздравлениями и пожеланиями, однако не обошли вниманием и поразительное сходство внучки с бабушкой. Поклонники отметили, что, несмотря на свой возраст, она выглядит прекрасно, а со взрослой внучкой очень похожа глазами: "Как похожа на бабушку", "Златочка, вы так похожи с бабушкой, особенно глазами", "Вы похожи с бабушкой. Она в молодости, наверное, тоже была красавицей ".

Каким было детство Златы Огневич?

Звезда решила вспомнить и курьезные моменты своего детства, которое проходило в Кривом Роге. Как выяснилось, Злату нельзя было назвать примерной девочкой, ведь она тайком от дедушки брала в гараже смолу для факелов, которыми дети освещали улицы для пряток поздними вечерами.

У певицы еще в юном возрасте хватало поклонников, ведь парень по имени Егор из года в год оставлял для нее экзотические конфеты, которые внучке вручала бабушка на каникулах. Она также заботилась о питании Златы Огневич, что сказывалось на ее фигуре минимум 5 килограммами.

Образ Златы Огневич

Для поездки певица выбрала легкое платье белого цвета с принтом. Наряд длины миди с длинными рукавами и декольте подчеркивал хрупкую фигуру звезды. Свой образ Злата Огневич засветила рядом с подсолнечным полем, проехать мимо которого по дороге из Киева, похоже, не смогла.