Авторитетный американский журнал Time традиционно подводит итоги 2020 года и определился с победителем в категории "Артист года". Почетное звание получила южнокорейская группа BTS.

Несколько часов назад издание Time объявило кей-поп-группу BTS "Артистом 2020 года". В материале говорится о том, что бой-бэнд из Южной Кореи стал самым популярным коллективом в мире и покорил все чарты.

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BTS – не просто самая успешная кей-поп-группа в музыкальных чартах. Они – самый успешный коллектив в мире,

– пишет Time.

Журнал отмечает, что несмотря на сложный год группа BTS выпустила альбомы, получала многомиллионные просмотры клипов за считанные дни и проводила множество прямых трансляций, не теряя связь с поклонниками. Неординарные наряды, техническая хореография и увлекательная музыка помогли бой-бенду получить мощную поддержку фанов со всего мира.

Стоит добавить, что Time не впервые отмечает бешеный успех BTS. В прошлом году коллектив включили в список ста наиболее влиятельных персон года Time 100. Кроме того, группа претендует на Грэмми 2021 в номинации "Лучшее выступление" по хиту Dynamite – первой песней на английском языке.



Группа BTS / Фото Time