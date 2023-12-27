Чтобы простояла до Нового года: как спасти елку, которая уже начала осыпаться

Основной недостаток живой елки – это то, что она может быстро осыпаться. Неприятно, когда дерево не простояло даже до Нового года. Ведь хочется встретиться праздник с его главным атрибутом.

В частности, живая елка сбрасывает ветки, потому что находится у источников тепла: печи, батареи, кондиционера, радиатора. А вообще простоять новогоднее дерево может до 14 дней.

Вау Для изобилия в следующем году: 3 украшения, которые обязательно должны быть на вашей елке

Почему елка осыпается

Необрезанный ствол дерева – одна из причин. Поэтому, прежде чем приобрести елку, нужно попросить продавца его обрезать. Дело в том, что так новогодняя красавица будет впитывать больше влаги из подставки, где находится вода. Поэтому дольше будет оставаться свежей и радовать вас на протяжении всех праздников.

После покупки елки, ее следует некоторое время подержать в холодном коридоре, подвале или на балконе. Если сразу занесете дерево в теплое помещение, то навредите ему. Кроме того, проверьте, нет ли возле места, где вы собираетесь ставить елку, разных источников тепла, например, батареи.

Как помочь елке простоять дольше

Спасти елку от потери веток может раствор из соли (одна щепотка), сахара (столовая ложка) и аспирина (одна таблетка), которые нужно добавить в воду и размешать. Для лучшего эффекта можно использовать медные монеты.

Обычно основа елки – это песок, ведь он лучше всего подходит. Однако и с ним могут возникнуть разные проблемы. Вместо песка можно насыпать гравий или землю.

Поливайте дерево достаточным количеством воды, однако, не делайте почву болотистой. Чаще всего елке нужно полтора литра в день, а если она очень большая, то еще больше. Также специалисты рекомендуют купить в комнату, где находится новогоднее дерево, увлажнитель воздуха, чтобы не было слишком сухо.