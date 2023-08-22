Женщины-Козероги. Именно их успешности может позавидовать едва ли не каждый. Представительницы этого знака зодиака всегда достигают поставленных целей, передает 24 Канал.

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Козерог

Трудолюбивые, отзывчивые, добрые, талантливые и целеустремленные. Именно так можно кратко описать женщин, родившихся под этим знаком зодиака. Они готовы трудиться как пчелки, чтобы добиться желаемого результата.

Козероги стремятся реализоваться во всем. Они прекрасные жены и мамы, лучшие работники и успешные бизнес-вумен. Наверное, нет ничего, что не под силу этим женщинам.

Представительницы этого знака зодиака сдержанны, рассудительны и спокойны. Козероги найдут выход буквально из любой ситуации. Они оптимисты и могут заряжать своим позитивом других.

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