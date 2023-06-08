Происходят от евреев: 8 самых интересных имен из иврита, которыми пользуются все

Еврейские имена имеют давнюю историю и их можно увидеть у Ветхом Завете. Довольно часто детям дают имена старших родственников. Считается, что таким образом они получат самые лучшие черты своей семьи.

После рождения у евреев младенец получает руф номен – основное имя, взятое из еврейской Библии или Талмуда – кодекс правил жизни евреев. А второе имя им дают для мирской жизни и очень часто они взяты из других языков. Добавляется и тот факт, что евреи живут по всему миру и могут перебирать имена страны, в которой они живут. 24 Канал поделится наиболее интересными именами еврейского происхождения.

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Имена еврейского происхождения

Елизавета – женское имя, которое происходит от древнееврейского слова "elisheva", что означает "присяга", "Богом я клянусь". Елизавета часто встречается в христианских источниках, поскольку так называлась мать святого Иоанна Крестителя.

Иванна – это женская форма мужского имени Иван. Его начала – от древнееврейского имени Иоанн, что переводится как "Бог милостивый". Хотя лингвисты трактуют его как "божественная", "дарованная Богом", "получившая милость Бога".

Соломия – популярное женское имя, образовавшееся из иврита. Речь идет о слове "shalom", означающем "мир". Имя популярно на Ближнем Востоке. Мужским вариантом имени есть Соломон. Иногда на Соломию еще говорят Солоха.

Ева – женское имя, сформировавшееся от еврейского Хава. Дословно переводят как "подательница жизни", но трактуют как "оживленная", "озорная". Ева была первой женщиной, созданной из ребра Адама.

Адам – библейского происхождения от праотца Адама – первого человека, созданного по подобию Божию. С иврита переводится дословно "человек".

Захар – мужское древнееврейское имя. Переводится как "Божья память" или "помнящий Бога". Имя пользуется популярностью среди христиан, мусульман и иудеев.

Елисей – известное имя, образовавшееся из иврита. Его перевод – "Бог – спасение". В Библии Елисей был пророком и чудотворцем в Израиле, где его называют Божьим человеком.

Иосиф – происходит от древних евреев. Их имя Иосеф означало "будет добавлено, прибавится". Иосиф был мужем Девы Марии и земным отцом Исуса Христа.