7 трогательных женских имен, начинающихся с буквы В

Когда называешь ребенка, важно знать, какой смысл заложен в значении. А еще откуда происходит имя.

Если вам сложно определиться с именем для своей девочки – не беда. Всегда есть масса интересных идей на любой вкус. Список нежных женских имен, начинающихся на букву В, собрал 24 Канал.

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Список имен на букву В

В Киевской Руси имя Варвара имело значение "чужеземец". Есть версия, что оно – индоевропейское, сформировалось от корня "вар", что означает "защищать". Имя трактуют, как "защищенная". Некоторые говорят, что оно могло образоваться от слова "варить".

Валентина – происходит от корня valeo со значением "быть здоровым". Оно возникло от латинского имени Валент. С латыни на украинский трактуется как "здоровая", "жизнеспособная", "сильная".

Валерия – аналогично латинскому языку и тому же корню, что имя Валентина. Оно означает "крепкая", "богатая", "влиятельная".

Вера – греческое имя по происхождению. Один из тех редких случаев, когда имя, как пишется, такое же и имеет значение. Толкование – "вера". А вот на древнегреческом звучит как "Пистис".

Виктория – это имя, берущее начало от римлян. Они были уверены, что так называлась богиня победы Виктория. Поэтому имя толкуют как "победительница".

Прекрасное имя Виталина возникло от римского имени Vitalis. По-латыни его трактуют как "полную жизнь".

Виолетта – имя, которое появилось в украинском языке тоже от латыни. Слово viola имеет значение "фиалка". В разных языках имеет одинаковое значение: как цветок-фиалка.