7 трогательных женских имен, начинающихся с буквы В

4 августа 2023, 16:06
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Когда называешь ребенка, важно знать, какой смысл заложен в значении. А еще откуда происходит имя.

Если вам сложно определиться с именем для своей девочки – не беда. Всегда есть масса интересных идей на любой вкус. Список нежных женских имен, начинающихся на букву В, собрал 24 Канал.

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Список имен на букву В

В Киевской Руси имя Варвара имело значение "чужеземец". Есть версия, что оно – индоевропейское, сформировалось от корня "вар", что означает "защищать". Имя трактуют, как "защищенная". Некоторые говорят, что оно могло образоваться от слова "варить".

Валентина – происходит от корня valeo со значением "быть здоровым". Оно возникло от латинского имени Валент. С латыни на украинский трактуется как "здоровая", "жизнеспособная", "сильная".

Валерия – аналогично латинскому языку и тому же корню, что имя Валентина. Оно означает "крепкая", "богатая", "влиятельная".

Вера – греческое имя по происхождению. Один из тех редких случаев, когда имя, как пишется, такое же и имеет значение. Толкование – "вера". А вот на древнегреческом звучит как "Пистис".

Виктория  это имя, берущее начало от римлян. Они были уверены, что так называлась богиня победы Виктория. Поэтому имя толкуют как "победительница".

Прекрасное имя Виталина возникло от римского имени Vitalis. По-латыни его трактуют как "полную жизнь".

Виолетта – имя, которое появилось в украинском языке тоже от латыни. Слово viola имеет значение "фиалка". В разных языках имеет одинаковое значение: как цветок-фиалка.

Автор: Вікторія Козар