Все будут в восторге: 6 женских имен на букву А

Выбор имени для ребенка – интересный и увлекательный процесс. Есть родители, которые точно знают сразу, как назвать девочку, а есть теряющиеся.

Способов и советов, как назвать ребенка так много, что нельзя перечислить. Это и не удивительно, потому как ту определиться среди такого разнообразия. Предлагаем интересные имена для девочек на букву "а", которые собрал 24 Канал.

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Женские имена на букву "а"

Алла имеет несколько вариантов происхождения. По первой, это готское имя, переводимое как "яркая", "непобедимая", "умеющая все". А за второй – имя из Греции, что означает "воскресение". Известной обладательницей этого имени является ведущая новостей на "1+1" – Алла Мазур.



Алла Мазур / Фото из инстаграма

Аделаида – женское имя с древнегерманскими корнями. Оно образовано из 2 слов: "adal" – благородный" и "heit" – род, состояние, таким образом, имеем перевод "благородного состояния".

Аурика – сформировано от латинского слова "aurum" с переводом "золото", "золота". Его трактуют как "драгоценное", "клад". В молдавском языке "aurica" – "золотушка", "золотце". В Молдавии такое имя очень популярно: им называют долгожданных детей. Популярной певицей с таким именем является Аурика Ротару.



Аурика Ротару / Фото из инстаграма

Ангелина – образовалось от латинского имени Angelina. Это женская форма имени Angelinus, происходящая от греческого ἄγγελος. Перевод – "вестник", "ангел".

Ассия – имя арабского происхождения. Оно означает "утешающую", "успокаивающую". Такое имя очень распространено в мусульманских странах.



Ассия Ахат / Фото из инстаграммы

Имя Алиса – с древнегерманскими корнями. Сформировалось от слова "adel", трактуемого как "благородный". Некоторые лингвисты считают, что оно – от латинского слова "alis", которое переводится как "крылья".