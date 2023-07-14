Список красивых женских имен, начинающихся на букву Л

Первое, что мы спрашиваем при встрече с новыми людьми – "как тебя зовут?". То есть любое знакомство начинается с имени, так что представьте себе всю его важность в жизни.

Не спешите избрать своему ребенку очень креативное и нестандартное имя. Проанализируйте, как оно звучит в комплексе с фамилией и отчеством. Это покажет большую картину того, подходит оно или нет. 24 Канал собрал список женских имен на букву Л.

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Женские имена на букву Л

Луиза – имя, имеющее разные трактовки "Бог помог", "блестящая", "светлая". Есть несколько версий происхождения. По первой, она образовалась от мужского имени Луи из Франции. А вторая предполагает, что Луиза происходит от еврейского имени Елизавета.

Лейла имеет древние арабские корни. Имеет значение "ночь", "мрак". Так часто называют женщины в восточных странах. В Европе такое имя услышано редко.

Людмила – то есть, "милая людям". Это украинское имя, которое часто используют православные и католические христиане. Аргументом того, что оно происходит от славян, является святая Людмила – покровительница Чехии, которую окрестил просветитель Мефодий.

Любовь – имя, которое в греческом языке звучит так же, как и слово "любовь". В таком же виде он попал в Украину. Такой перенос из одного языка в другой специалисты называют калькированием. Имя означает "любовь".

Ликера – необычное женское имя со значением "сладкая". Оно оказалось в Киевской Руси из Древней Греции. Полная форма имени – Гликерия. Давным-давно в Древнем Риме жила Святая Гликерия, проповедовавшая христианство.

Линда – международное имя, корень которого образовался из древнегерманского языка. Поэтому его считают немецким. Это сокращенная форма английских имен Белинда, Мелинда, Розалинда, Селинда.