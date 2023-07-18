Список имен для девочек, начинающихся на букву Е

Богатство имен в мире просто поражает. Короткие и длинные, нежные и более строгие, иноязычные и национальные. Как здесь можно определиться?

Вдумчивость – важная черта, которую нужно обладать при выборе имени девочке. Затем оно повлияет на ее дальнейшую судьбу. Предлагаем список красивых женских имен, начинающихся на букву Е, которые собрал 24 Канал.

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Женские имена на букву Е

Эвелина – имя с разными трактовками. Первая – это древнееврейское имя, переводимое как "жизненная сила", "устойчивость". Некоторые видят в нем французские корни и формирование от женского имени Ева. По другой версии это имя образовалось от английского Eveline.

Эрика – древнескандинавский вариант мужского имени Эрик. Оно происходит от корней "ei" - постоянный, постоянный и "rikr" - правитель, поэтому иногда Эрику переводят как "вечный правитель".

Эмилия берет начало в Риме, так считают некоторые лингвисты. Это женская форма имени Эмиля. Aemilius было древнеримским именем. Оно имеет мощный перевод "старается не уступать" или "соперница",

Элизабет – гордое имя, которое впервые увидели в Библии. Из древнееврейского языка значит "Бог есть совершенство", "Богом клянусь", "Ближе к Богу". В древности так называли девушек из аристократических семей. Поэтому его воспринимают как королевское имя, принадлежащее княгиням.

Историки убеждены, что Эдита берет начало от слова "иудейка" с древнееврейскими корнями. В древности была более распространена форма – Юдиф, встречающаяся в Священном Писании.

Эмма – имя, имеющее несколько версий происхождения.