59-летний голливудский актер Жан-Клод Ван Дам находится в Украине на съемках комедийного боевика для Netflix. Сейчас работа над фильмом продолжается в Бортничах вблизи многоэтажки, жители которой публикуют фото звезды в сети.

С 10 августа в Киеве продолжаются съемки фильма The Last Mercenary ("Последний наемник"), в котором сыграет Жан-Клод Ван Дам. Сейчас съемочная команда переместилась в жилой квартал в Бортничах, Дарницком районе столицы. Киевляне могут наблюдать за процессом прямо из своих окон, а эксклюзивные фото публикуют в фейсбуке.

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Так, местный житель Максим Кобец показал закулисье ленты Netflix. Он признался, что во дворе шум, а за безопасность на площадке отвечает Муниципальная охрана. Очевидец показал, насколько велика съемочная группа комедийного боевика.

"Сегодня мои рабочие будни сопровождают крики action – ред.) и гудение съемочной стафу. Впервые мой двор, все входы и выходы перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, приглядываюсь, вдруг вижу, что то Ван Дам (тот что Жан-Клод Ван Дам) и именно в это время происходят съемки его сцен", – поделился мужчина.

Из фото видно, что голливудский актер Жан-Клод Ван Дам для роли бывшего агента спецслужб надел коричневую фуражку, кожаную куртку и синий плащ. Однако после завершения съемок сцены звезда предстает лишь в обтягивающей черной майке и брюках, демонстрируя свои мышцы.



Жан-Клода Ван Дамма заметили на съемках в Киеве / Фото: Максим Кобец Жан-Клода Ван Дамма заметили на съемках в Киеве / Фото: Максим Кобец



Жан-Клода Ван Дамма заметили на съемках в Киеве / Фото: Максим Кобец



Жан-Клода Ван Дамма заметили на съемках в Киеве / Фото: Максим Кобец Жан-Клода Ван Дамма заметили на съемках в Киеве / Фото: Максим Кобец

Напомним, что комедийный боевик выйдет в прокат с названием The Last Mercenary ("Последний наемник"). Фильм расскажет зрителям о политических интригах на государственном уровне и курьезах, которые происходят в погоне за властью. Определенные сцены ленты отснимут в Киеве, а еще одна площадка будет во Франции, где и будут происходить главные события фильма Netflix. Съемки продлятся до осени.