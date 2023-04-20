Девы, Водолеи и Козероги будут буквально купаться в любви и страсти этой весны. Причиной станет солнечное затмение, которое состоится 20 апреля, пишет 24 Канал.

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Дева

Солнечное затмение вдохновит представителей и представительниц этого знака зодиака на поиск новых отношений. Есть все шансы найти свою вторую половинку – у вас будет невероятный конфетно-цветочный период.

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Козерог

Проблемы, которые преследовали вас и вашу пару, наконец-то решятся и уйдут. Отношения с партнером или партнершей выйдут на новый интересный и страстный уровень.

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Водолей

Солнечное затмение вдохновит семейных Водолеев на привнесение чего-нибудь нового в отношения с мужем или женой. Искорка во взаимоотношениях снова загорится и воспылает страстью.

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