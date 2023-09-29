Как ускорить созревание перцев и баклажанов, которые уже сорвали

Необязательно ждать, пока все плоды на огороде созреют. Некоторые из них можно срывать еще не совсем спелыми. Речь идет о перцах и баклажанах.

Действительно, баклажаны и перцы можно срывать с грядки еще немного зелеными. Так даже лучше, потому что они не сгниют от дождей или болезней. Как сделать так, чтобы они созрели – знает 24 Канал.

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Как сделать так, чтобы овощи созрели в домашних условиях

Перцы и баклажаны очень любят тепло и свет. Если ночная температура опускается до +5 градусов или меньше, время их собирать из грядки. Так, вы спасете их от холода. То есть, можно собирать овощи еще зелеными и заставить их созреть в других условиях.

Здесь есть один нюанс. Такой способ подойдет только перцам и баклажанам большого размера. Маленькие плоды используйте для приготовления блюд или съешьте в чистом виде.

Срывать овощи с огорода можно только когда сухо и солнечно. Вытираем все перцы и баклажаны до сухого состояния. Тогда нужно положить его в место, в которое будет проникать свежий воздух. Могут быть деревянные или пластиковые ящики, но какие будут иметь отверстия.



Ящики с отверстиями / Фото Sklad Sevice

Вместимости с плодами следует разместить в темное место с температурным режимом +10-12. Влажность должна быть где-то 80-90%. Тогда овощи станут спелыми за месяц.

Есть еще один работающий лайфхак. Ставим плоды в темное помещение с комнатной температурой. А между перцем и баклажанами ставим созревшие яблоки или бананы. Эти фрукты выделяют газ – этилен, ускоряющий созревание других плодов. Так что в таком случае перцы и баклажаны могут созреть уже через 2 недели.