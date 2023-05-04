Решение найдено: 5 средств как защитить смородину от тли
Если вы решили выращивать смородину в своем саду, нужно знать, как бороться с вредителями. Потому что они часто атакуют эту ягоду. Мы собрали лучшие советы, как защитить смородину от тли.
Смородину часто выращивают в саду или огороде. Чтобы получить хороший урожай ягоды, нужно правильно ухаживать за растением, включая подкормку, полив, обрезку и защиту от болезней и вредителей. Как защитить смородину от тли – расскажет 24 Канал.
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Как бороться с тлей
Тля – это болезнь, которая часто поражает смородину, особенно в условиях влажности и прохлады. Чтобы защитить смородину от тли, нужно выполнить некоторые мероприятия.
- В частности, обрезать старые и поврежденные ветки и побеги. Это улучшит циркуляцию воздуха, поэтому роса скорее сохнет на поверхности листьев.
Обрезка смородины / Фото Аптека садовода
- Следует иметь меру с поливом смородины. Особенно в периоды повышенной влажности. Это также уменьшит количество влаги на листьях, поэтому риск появления тли снизится.
- Правильное место посадки имеет огромное значение для смородины. Ее нужно размещать на открытых территориях, которая хорошо проветривается. Если смородина находится постоянно в тени, это может создать условия для распространения тли.
- Используйте природные средства борьбы с тлей. К примеру, это может быть мульчирование, которое поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева.
- Если на растении все же появилась тля, не обойтись без фунгицидных препаратов. Это те вещества, которые угнетают грибок. Следует следовать инструкциям производителя.
Если тля уже повредила смородину
Самый простой способ – полить кусты смородины кипятком. Ведро кипяченой воды нужно перелить в металлическую лейку. Его хватит на 2 куста. Стоит подождать, пока остынет. Льем у кустов маленькими дозами. Чтобы уничтожить тлю, нужно полить кипяток на каждую веточку. Чтобы горячая вода не обожгла корни куста, можно накрыть землю плотной пленкой.
Хорошо подойдет и картофель. Ее нужно мелко нарезать и залить кипятком. Дать раствору настояться. Впоследствии ее нужно процедить и опрыскать ею смородину.
Древесный пепел. Надо взять 2 стакана вещества и 3 литра горячей воды. К этому раствору добавляем 1 столовую ложку мыла. Процеживаем смесь и опрыскиваем ею смородину. Зола отпугивает тлю и будет питать смородину.
Лук – отличное средство от тли. Ее запах очень отпугивает насекомых. На 10 литров воды нужно взять 200 граммов шелухи. Поливаем кусты этим раствором и от тли не будет ни следа.
Жидкое мыло также поможет вам в борьбе с тлей. Для этого нужно растворить 2 столовых ложки мыла в 1 стакане воды. Это средство советуют использовать сразу после приготовления. Он действует на органы дыхания тли так, что она гибнет.