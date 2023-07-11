Как защитить одежду от моли: 7 действенных средств и лайфхаков
11 июля 2023, 14:31Читати новину українською
Миль – специфическое насекомое, которое прилетает в дом, чтобы покормиться. Она охотится за едой, часто селится в крупах, а поедает меховые и шерстяные вещи.
Наверное, у каждого бывала ситуация, когда в шкафу заводилась моль – противный вредный, портящий наши вещи. Чтобы это не продолжалось, следует использовать определенные методы. Как бороться с молью в шкафу подскажет 24 канал.
Полезный лайфхак Как сушить одежду так, чтобы не нужно было гладить
Методы борьбы с молью в шкафу
- Простой совет – оставлять дверь шкафа открытой, чтобы туда попадал воздух. Ведь эти насекомые ценят тепло и влагу, поэтому чаще всего возникают именно в таких местах.
- Липкая ловушка – это очень дешево и доступно всем. Они содержат специальное вещество, на которое слетаются эти бабочки. Положите их туда, где в основном заселяются эти вредители.
- Кто имеет возможность – приобретите кедровое масло. Вы точно не пожалеете. Смешайте ее с водой, перелейте в распылитель и опрыскивайте те места, где видели моль.
Кедровое масло / Фото "Фитнес Украина"
- Когда вы поели мандарины или апельсины, не спешите выбрасывать шкурки. Подсушите их немного на солнышке и положите там, где увидели бабочек. Больше одежды будет приятный цитрусовый аромат.
Мандариновая кожура / Фото Газета "Волынь"
- Во время стирки вещей добавьте несколько капель лавандового масла к воде. Также распыляйте раствор на основе лаванды на вещи, которые могут испортить моль. Лаванда имеет очень хороший запах, так что одежда будет приятно пахнуть.
Лавандовое масло / Фото "Центр идей"
- Еще один действенный лайфхак – положить это растение в тканевую сумку или мешочек. Может быть любое сушеное растение. Например, лавровый лист, гвоздика, розмарин и тимьян. Тогда поставьте на полки. Насекомые не терпят запахов этих трав. Обрабатывайте одежду из распылителя эфирными маслами этих растений.
- По возможности носите натуральные вещи из хлопка и льна. В их составе нет кератина, которым питаются насекомые.