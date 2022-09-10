Усекновение председателя Ивана Предтечи 2022 года

В воскресенье, 11 сентября, украинцы отмечают Усекновение председателя Ивана Предтечи. Этот день является одним из важнейших праздников в году по церковному календарю. Что нельзя делать в этот день – читайте дальше.

Согласно Библии, святой Иоанн Креститель потерпел мученическую смерть из-за того, что осуждал тогдашнюю власть и ее неблагочестивые поступки. В некоторых регионах Украины этот праздник называют "Иван Постный", ведь в этот день верующие соблюдают строгий пост, пишет 24 канал.

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Последний пророк Ветхого Завета, прежде чем идти проповедовать людям, жил в пустыне и питался диким медом и акридами. Миссия жизни Иоанна состояла в том, чтобы рассказывать людям о принятии будущего крещения водой и Святым Духом. Ведь именно он крестил Иисуса Креста в реке Иордане. И он готовил людей к приходу Мессии, которого они так долго ждали.

Праздник Усекновения – это день, когда мы вспоминаем, как пострадал Иоанн Креститель от человеческой жестокости и гнева. Согласно Библии, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица царя Саломия исполнила танец, очень понравившийся ему. В подарок Ирод пообещал дать ей все, что она пожелает. По увещеванию своей матери Иродиады, она попросила главу пророка.

Усекновение председателя Ивана Предтечи 2022 / Фото из открытых источников

Что нельзя делать в праздник Усекновение председателя Ивана Предтечи

В Украине с праздником Усекновения председателя Ивана Предтечи связано много народных поверий.

Запрещено в этот день пользоваться какими-либо острыми предметами: ножницами, ножиком, топором.

Нельзя нарезать и употреблять еду округлой формы.

В этот день нельзя проводить громкие застолья и вечеринки, петь или танцевать.

Также не рекомендуется стричь волосы в этот день.

Нельзя употреблять блюда красного цвета (томатный сок, помидоры, борщ).

Нельзя убирать и заниматься тяжелым трудом.

Нельзя находиться в ссоре с другими.

А церковь советует в этот день соблюдать строгий пост и посещать богослужения в храме, провести этот день в покое и молитве.