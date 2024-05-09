18 самых загадочных украинских фамилий, происхождение которых до сих пор неизвестно

Происхождение некоторых украинских фамилий можно довольно легко разгадать. Они образовались от рода занятия, социального статуса человека или места жительства. Однако есть родовые имена, которые окутаны тайнами.

Неизвестно, как появились фамилии, которым более тысячи лет. Они имеют окончания -ахно, -ман и -вер и до сих пор изучаются учеными.

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Перечень самых загадочных украинских фамилий

В фамилиях Махно, Ватахно, Сахно, Дахно, Кахно и Тахно меняются только первые буквы. Кроме того, они не вызывают никаких ассоциаций, по которым можно было бы разгадать происхождение. Встречаются в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, реже – в западных регионах.

Одинаковые окончания имеют и такие родовые имена: Бацман, Варман, Котьман, Отман, Сурман, Бикман и Тарман. Существует мнение, что первое из датского языка трактуется как "лодочник", однако неизвестно, как оно попало в Украину.

Тайна происхождения украинских фамилий / фото Freepik

В списке самых загадочных фамилий также есть те, что наиболее распространены на Киевщине. В частности, речь идет об Отвер, Ивер, Тавер, Авер и Хавер.

Фамилии, которые остались только в Украине