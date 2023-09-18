Даст неожиданный результат: зачем засыпать стиральный порошок в носки

Стирка часто становится не очень экономным процессом, потому что забирает много разных средств. Хозяйки уже придумали эффективный лайфхак.

Для многих стало очевидным, что использовать сыпучий стиральный порошок – не всегда выгодно, потому что его нужно много, чтобы отстирать вещи. Есть один действенный совет, который спасет вас в этой ситуации.

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Как сэкономить стиральный порошок

Кроме того, что стирального порошка для стирки сыпят много, здесь есть еще один нюанс. Случается так, что после стирки таким средством на одежде остаются разводы. Соответственно нужно еще раз его стирать, а это лишние расходы – вода, свет, снова средства для стирки.

Также иногда от порошка белье теряет свой цвет. Конечно, капсулы для стирки гораздо эффективнее, но очень часто они много стоят и не доступны для многих.

И здесь есть один классный лайфхак. Просто засыпайте средство не в отделение машины для стирального порошка и не в мерный стакан для загрузки барабана. Речь о том, что порошок нужно поместить в носок.



Носки / Фото "Луч"