Обладает мощным действием: зачем класть лавровый лист в горшки с цветами
Лавровый лист часто используют на кухне, потому что он улучшает вкус блюд. Такая пряность пригодится и в цветоводстве. Для улучшения состояния растений его можно положить в горшок с цветами.
Лавровый лист очень часто используется в кулинарии. Оно может стать хорошим средством и в садоводстве. В частности, его можно уложить в горшок с цветами. Зачем и как это правильно делать – расскажет 24 Канал.
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Зачем использовать лавровый лист в цветоводстве
Лавровый лист содержит немало калия, магния, кальция, фосфора и железа. Все эти вещества оказывают большое влияние на растения. Они оказывают чрезвычайное стимуляционное влияние на цветы. В то же время использование лаврового листа дает заметный результат. Впрочем, наибольшим преимуществом лаврового листа для комнатных растений это муравьиная и уксусная кислота в их составе.
- Лавровый лист является хорошим помощником в борьбе с вредителями. Он имеет такой аромат, который может напугать некоторых насекомых, таких как моль и мухи.
Лавровый лист / Фото Газета "Уют"
- Снижение влажности почвы. Лавровый лист может снизить влажность почвы, а это полезно для растений, нуждающихся в меньшей влаге. Речь идет о кактусах или суккулентах.
- Приятным бонусом является то, что лавровое письмо стимулирует рост растений. В своем составе он содержит эфирные масла, которые могут улучшать рост растений.
Лавровые листья / Фото Коррупция-маркет
- Освежение воздуха. Аромат листа может помочь улучшить воздух вокруг растений и снизить неприятные запахи.
- Декоративный эффект. Лавровый лист может быть красивым дополнительным украшением для горшков с цветами, особенно если вы используете сушеные листья.
Средство для удобрения растений
Для приготовления раствора для комнатных растений нужно взять 4 лавровых листа да 1 литр горячей воды. Листья нужно залить кипятком. Смесь советуют поместить в банку с крышкой, чтобы эфирные масла оставались внутри.
Лавровые листья в банке / Фото Семья
Настой держим близко 3-4 часа. Следует подождать, чтобы он остыл до комнатной температуры. Впоследствии поливаем растения под корень или опрыскиваем из распылителя. Такое средство можно использовать не чаще 1 раза в месяц. После него цветы будут гораздо быстрее расти.