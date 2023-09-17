Вы могли этого не знать: для чего дачники запасаются шишками

Люди, имеющие опыт в огородничестве и садоводстве, часто экспериментируют, чтобы улучшить состояние растений. Есть один интересный метод.

Помочь растениям лучше расти и развиваться можно с помощью шишек сосны. У них есть несколько функций на участке. Узнаем, о чем идет речь и какая из них польза.

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Что можно сделать на участке с шишками

Шишками называют соцветия хвойных и других растений, обычно круглой или овальной формы. Они покрыты чешуйками. Шишки сосны могут пригодиться вам в разных ситуациях на участке.

Они могут служить материалом для мульчи. Ими отлично можно покрывать разные растения. Саженцы мульчируют, чтобы задержать влагу долгое время.

разные растения. Саженцы мульчируют, чтобы задержать влагу долгое время. Особенно шишки сосны будут полезны для мульчирования плодовых деревьев и ягодных кустов. Стоит поискать шишки потому что они вам точно понадобятся.



Шишка / Фото Pinterest

Специалисты также советуют использовать шишки для того, чтобы уберечь вашу территорию от таких вредителей, как улитки. Шишки нужно разложить вдоль возле вашего огорода или сада. Важно углубить его в землю на 5-7 сантиметров.

То есть, благодаря шишкам вредители не будуть иметь возможности попасть на вашу территорию. Также используя такой простой способ, можно удержать влагу в растениях.